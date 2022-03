Video of Young Man Shot Dead in Panjshir Sparks Reactions

جنایت یا عفو عمومی

این جوان بلال نام دارد از حصارک #پنجشیر است، به دست طالبان اسیر شده بود به جرم پنجشیری بودن و دریشی نظامی داشتن محکمه صحرایی و شهیدش می‌سازند.

نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم

Tolo News: A video showing what appears to be Islamic Emirate force members shooting and killing a young man in Rukha district of Panjshir has sparked reactions among Afghans on social media. “He was working with me as a teacher in Hisarak secondary school. He left five children behind. He had no military background,” said Abdullah, a relative of Ahmad Bilal. Click here to read more (external link).