مسؤول الإستخبارات من طالبان في پنجشير يعترف بوجود عملية تطهير عرقِي وجرائم تعدِّي تحدث هناك

Maulvi Aghamir, the head of Taliban intelligence for Panjshir, confesses to the tyranny and war crimes of the Taliban in this province!#DoNotRecognizeTaliban#StopGenocideinPanjshir pic.twitter.com/g0Wui1qVxr

— Ascia | شهنامة (@S7RZ) September 29, 2021