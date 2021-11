Taliban will put us to death, Afghan boxers say

تیم ملی بوکس: افغانستان برای ما امن نیست، طالبان باعث کشتن ما خواهند شد شماری از اعضای تیم ملی بوکس کشور که در صربستان به سر می‌برند، می‌گویند که ۵ روز به ختم ویزه‌های‌ شان باقی‌مانده است. آنان می‌افزایند که «نمی‌خواهیم به افغانستان برگردیم، چون طالبان ما را قبول ندارند.» pic.twitter.com/TGs0HEWacX — Aamaj News (@aamajnews24) November 23, 2021

Aamaj: Some members of Afghan boxing team who are now in Serbia, say that there are only five days to their visas expiry date, adding, “we do not want go back to Afghansitan, Taliban do not accept us. They will torture and put us to death.” Click here to read more (external link).