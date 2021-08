Amrullah Saleh twitted today that per the constitution, he is Afghanistan’s Acting President.

به اساس حکم صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در صورت غیابت، فرار و یا مرگ رییس جمهور معاون اول بحیث سرپرست مقام ریاست جمهوری قرار میگیرد. من در داخل کشور استم و بصورت قانونی و مشروع سرپرست این مقام /کرسی می باشم. برای تحکیم این جایگاه باتمام رهبران کشور در مشوره استم. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021